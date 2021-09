En honor al Mes de la Seguridad del Bebé, la cadena de tiendas Target trae de regreso el programa semestral de intercambio de asientos de seguridad o Car Seat Trade-In.

Los clientes pueden obtener un cupón con un 20% de descuento en la aplicación Target Circle al intercambiar asientos de seguridad de bebé usados en cualquiera de las tiendas a nivel nacional.

El programa estará disponible a partir del 12 de septiembre hasta el sábado 25 de septiembre, según informó Target en una nota de prensa.

