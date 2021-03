Con el fin de dar un respiro a quienes se han visto afectados económicamente por la crisis del COVID-19, el Internal Revenue Service (IRS) y el Departamento del Tesoro han anunciado el Crédito de Retención de empleados.

Si tienes una pequeña empresa debes conocer los beneficios del crédito de retención de empleados.

El crédito de retención de empleados es un crédito tributario reembolsable para contrarrestar ciertos impuestos sobre la nómina equivalentes al 50% de los salarios calificados que un empleador elegible paga a los empleados.

La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 extendió la fecha de finalización del periodo de crédito hasta el 1 de julio de 2021.

También cambió el crédito para que esté disponible una vez por trimestre en 2021.

El método de cálculo cambió para incluir el 70% de los salarios hasta $10,000 por empleado por trimestre elegible en 2021. Esta extensión y aumento del porcentaje de salario aumenta el crédito potencial por empleado hasta $14,000 en 2021.

Los empleadores elegibles pueden obtener acceso inmediato al crédito al reducir los depósitos de impuestos sobre la nómina que de otro modo están obligados a hacer.

Además, si los depósitos de impuestos sobre la nómina del empleador no son suficientes para cubrir el crédito, el empleador puede obtener un pago anticipado del crédito del IRS.

Este crédito puede deducirse de la participación del empleador en los impuestos del Seguro Social. Es un crédito totalmente reembolsable que se puede reclamar en el Formulario 941.

El Formulario 7200 se puede utilizar para solicitar un pago por adelantado de los créditos del empleador si la participación del empleador en los impuestos del Seguro Social no es lo suficientemente alta como para usar inmediatamente el monto total del crédito.

¿Qué negocios califican para el Crédito de Retención de Empleados?

Este crédito tiene el objetivo de ofrecer alivio a negocios y organizaciones exentas de impuestos que están pasando dificultades porque tuvieron que suspender operaciones a causa del brote de coronavirus o porque han sufrido efectos negativos a causa de la cuarentena.

Los negocios que califican se dividen en dos categorías básicas:

Los negocios que han suspendido actividades total o parcialmente por orden del gobierno a causa del brote de coronavirus durante el trimestre calendario

Negocios en los que el ingreso bruto del empleador ha caído por debajo del 50% del trimestre calendario equivalente de 2019.

Es importante tener en cuenta que una vez que los ingresos de su negocio superen el 80% del trimestre calendario equivalente de 2019, usted ya no califica para el crédito.

¿Qué Salarios Califican?

Los salarios que califican para el Crédito de Retención de Empleados se determinan en base al tamaño del negocio. Se consideran dos categorías: negocios con 100 empleados o menos, y negocios con más de 100 empleados.

Empleadores que tuvieron 100 empleados o menos en promedio en 2019. En este caso el crédito se basa en salarios pagados a todos los empleados, sin importar que hayan trabajado o no.

En este caso el crédito se basa en salarios pagados a todos los empleados, sin importar que hayan trabajado o no. Empleadores con más de 100 empleados en promedio en 2019.Para este tipo de empleadores, el crédito se aplica solo a salarios pagados a empleados que no hayan trabajado durante el trimestre calendario.

¿Cómo Recibir el Crédito de Retención de Empleados?

Los empleadores pueden ser reembolsados inmediatamente reduciendo los depósitos de impuestos sobre la nómina que retuvieron de los salarios de los empleados por el monto del crédito.

Si sus depósitos no son suficientes para cubrir el crédito, entonces puede recibir un anticipo presentando el formulario 7200 al IRS.

Puede encontrar información más detallada acerca del Crédito de Retención de Empleados en el sitio oficial del IRS, y no olvide seguir este blog para obtener más información acerca del brote de coronavirus, desde los esfuerzos de alivio económico hasta intentos de fraude relacionados con impuestos.

Fuente: LaOpinion