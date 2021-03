Los tiroteos que han ocurrido en varias regiones de Estados Unidos han encendido las alarmas, y hace pensar que habrá una reunión urgente para cambiar la legislación sobre el porte de armas.

En una semana han ocurrido siete hechos violentos, lo que tiene a las autoridades en alerta debido a que estos hechos de violencia tienen un mismo patrón.

Los especialistas indican que se consideran los tiroteos cuando hay más de dos bajas, y en los últimos días han habido más de cinco muertos en cada hecho.

El más reciente fue el que ocurrió el lunes en Boulder, Colorado donde fallecieron 10 personas.

Estos han sido los hechos sangrientos, que han ocurrido en una semana en Estados Unidos y que han causado gran impacto.

Atlanta — Martes 16 de marzo

Ocho personas, incluidas seis mujeres asiáticas, murieron cuando un atacante blanco irrumpió en tres balnearios, dijo la Policía.

Stockton, California — Miércoles 17 de marzo

Cinco personas que estaban preparando una vigilia en Stockton, en el Valle Central de California, fueron baleadas en un tiroteo desde un vehículo, dijo el Departamento del Sheriff de San Joaquín. Ninguno tenía heridas que pusieran en peligro su vida.

Which definition are you using? The most common definition is 3 or more people. And in that case, it's 12 mass shootings in 7 days. Including one in Stockton which 5 were shot at a vigil.

Jueves 18 de marzo, Gresham, Oregon

Cuatro víctimas fueron trasladadas al hospital después de un tiroteo en la ciudad al este de Portland, dijo la Policía en un informe inicial.

Sábado 20 de marzo, Houston, Texas

Después de una discusión dentro de una discoteca, cinco personas fueron asesinadas según la Policía. Uno estaba en condición crítica después de recibir un disparo en el cuello, el resto estaba en condición estable,.

Sábado 20 de marzo Dallas, Texas

Ocho personas fueron heridas por un atacante desconocido también en una discoteca. Una de las víctimas murió, según la Policía.

Filadelfia — Sábado 20 de marzo

En una fiesta ilegal en Filadelfia, en la que había alrededor de 150 personas, una de ellas murió y cinco resultaron heridas luego que un hombre desenfundó su arma y empezó a disparar.

.

Boulder, Colorado — Lunes 22 de marzo

Este último hecho ocurrió en el supermercado King Soopers, en donde fallecieron 10 personas, según informó la policía de Boulder, Colorado.

#BoulderColorado shooting

Race has nothing to do with it

Ya…. sure

After months of WHITE SUPREMACISTS NAZI'S TERRORISM etc from the @POTUS @VP @CNN @MSNBC and more pic.twitter.com/RgUs2oxbjX

— Deplorable Neanderthal — Reywen111 (@Reywen111) March 24, 2021