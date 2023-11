Una app le declara la guerra al desperdicio de comida en Florida ¿Cómo funciona?

Lo que no se come, se bota. Con esa filosofía muchas personas contribuyen al desperdicio de alimentos que alcanza cifras alarmantes en todo el mundo. Pese a la hambruna y la situación de pobreza no se ha logrado detener el desperdicio de comidas aún consumibles y en buen estado.

Los activistas advierten cómo esa situación está contribuyendo cada vez más al agotamiento de los recursos naturales, el deterioro del ambiente y la gravedad del cambio climático. Al mismo tiempo que grupos ecologistas intentan salvar el planeta, otros gastan agua y demás medios para producir, transportar y hacer llegar los alimentos que finalmente son desechados.

La tecnología parece contribuir una vez más a la solución de problemáticas que ocupan a todos. Cómo evitar el desperdicio de comida tirada a la basura a diario es la pregunta que podría ser respondida con la ayuda de una aplicación digital que le ha declarado la guerra al desperdicio: To Good To Go.

Leer más: Hyundai venderá sus autos en la plataforma Amazon

Sus primeras pruebas iniciaron en Europa, específicamente en Dinamarca en el año 2015. Su uso se ha extendido a otros países incluyendo Estados Unidos donde están dando resultados muy favorecedores. “¿Te gusta comer bien barato? ¿Te preocupa el ambiente? son las preguntas con las que este programa convoca a comer bien y al mismo tiempo contribuir con el planeta.

¿En qué consiste la aplicación?

La modernidad ha masificado el uso de aplicaciones. Para casi todo lo que hacemos a diario recurrimos a programas que permiten pedir un taxi, hacer compras online o conocer a otras personas sin movernos de casa. En el caso de Too Good To Go la idea es atraer a quienes quieren comer sin gastar mucho dinero, aprovechando comida que aún es consumible pero que por diversas razones ha sido desperdiciada.

Mohammad Farraj, uno de los dueños de Talkin Tacos, explicó a 7 News Miami cómo muchos de sus clientes realizan un pedido de comida pero luego los cancelan. Mucha de esta comida terminaba en la basura, siguió relatando, pero con la app puede vender estos residuos con descuentos de hasta 50 %, sin que implique una pérdida total para su negocio.

Locales y empresas en Broward y Miami-Dade se unieron a este sistema desde el pasado febrero con resultados alentadores. Para usar el servicio, el cliente debe elegir el restaurante o negocio, reservar la comida y agendar la hora de retiro. Los precios son un alivio para el bolsillo.

En la tienda Play Store de Google los comentarios que se suman son positivos, muchos evaluando con la máxima puntuación su experiencia. “¡Me encanta la aplicación! La utilizo bastante…es una idea genial que te lleva a conocer otros restaurantes y productos a los que desconocías”, dice un usuario.

“Ojalá todos, tanto comercios como clientes, usáramos esta aplicación no solo para comprar comida muy barata sino también para evitar que se tire comida. Aplicación muy sencilla de usar y con muchos comercios adheridos”, recomienda otro que la descargó.

De esta manera, con Too Good to Go muchas personas que carecen de grandes sumas de dinero podrán optar por menús que ni en sus sueños más deliciosos habrían podido alcanzar.