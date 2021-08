Este era el peor secreto guardado por el Miami Heat. Udonis Haslem regresa otra temporada más con el equipo.

El acuerdo entre ambas partes se cerró este domingo 15 de agosto en el FTX Arena con la firma del contrato por parte del jugador, de manera que ya es oficialmente jugador del Heat, reportó ESPN.

De este modo Haslem, a sus 41 años, jugará su temporada número 19 en la NBA, todas con el club de Miami y se convierte en uno de los cuatro jugadores con más campañas en la historia de la liga.

El presidente del Heat Pat Riley expresó su emoción por tenerle de vuelve en el comunicado oficial del equipo.

“¡El señor Miami ha vuelto!”, expresó Riley. “¡Sí! Udonis Haslem ha aceptado volver y jugar el juego que tanto ama. Lo que le gusta más que eso es estar en la cancha enseñando y compitiendo contra los mejores del mundo. UD es un jugador heredado … UN JUGADOR, UNA CIUDAD, UN EQUIPO. Gracias, UD, por volver a liderar nuevamente en tu ciudad, tu organización y tu equipo”.

Cap is back for season 19 ⚓️

OFFICIAL: The Miami HEAT have re-signed forward Udonis Haslem.@MiamiHEAT // @ftx_us pic.twitter.com/236HvUFf5l

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 16, 2021