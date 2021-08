Un hombre de 33 años con autismo que era conocido como el “amigo del vecindario” fue golpeado y asesinado este viernes por la mañana en lo que se está investigando como un accidente de atropello y fuga, dijo la madre del hombre.

Los detectives de la Oficina del Sheriff de Broward creen que la víctima fue atropellada por un Mercedes 2017 que tendría daños en el lado del pasajero delantero.

El arrollamiento sucedió en el área de Southwest 42nd Avenue y 20th Street en West Park. Es un vecindario residencial a solo unas cuadras al sur de Pembroke Road.

La mujer dijo que su hijo vive en ese vecindario y era bien conocido por muchos de los residentes., informó Local 10.

BREAKING: @browardsheriff investigating death in West Park neighborhood. Body seen covered by yellow tarp on SW 42nd Ave & 20th Street. Call came in as a possible hit and run, awaiting confirmation from deputies. Updates on @WPLGLocal10. pic.twitter.com/TR0khMZcMP

— Trent Kelly (@TrentKellyWPLG) August 13, 2021