¡Una excelente noticia! Sony difundió nuevo teaser de Venom 2

La compañía Sony acaba de liberar un nuevo teaser de la esperada película del antihéroe de Marvel Comics. Venom: Let There Be Carnage, la cual se estrenará el 25 de junio de 2021, según publicó elnacional

Por Redacción Miami Diario

De esta manera, el reconocido actor Tom Hardy se convertirá nuevamente en el simbionte más temido en el mundo de Spider-Man. La cinta estará dirigida por el también actor Andy Serkis, quien como cineasta se ha encargado de producciones como Breathe (2017) y Mowgli: Legend of the Jungle (2018).

Otra información de interés es que los actores Woody Harrelson y Michelle Williams también regresan en Venom: Let There Be Carnage. Harrelson será el encargado de ser el villano de turno al interpretar a Carnage.

Con información de: elnacional

También le puede interesar: