En virtud del incremento de los casos de coronavirus en las últimas semanas en Florida, Universal Orlando decidió reforzar su política de mascarillas para los visitantes de los parques temáticos, según publicó clickorlando

De acuerdo con la nueva política de Universal Orlando, los visitantes solo podrán quitarse las mascarillas mientras estén comiendo o bebiendo.

La compañía también añadió más detalles sobre los tipos de mascarillas que se permiten en los parques. Según la política actualizada, las máscaras deben cubrir la nariz y la boca y ajustarse bien a la cara. Universal también dijo que las máscaras deben consistir en al menos dos capas y no incluir material de malla.

