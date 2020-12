El huir de emboscadas, sobrevivir a explosiones, esquivar las balas de la violencia, lidiar con el rechazo social y en especial estar sometida a la voluntad y violencia de género por parte de Pablo Escobar, son algunos de los momentos que Victoria Eugenia Henao.

Por redacción MiamiDiario

Ahora María Isabel Santos Caballero, nombre por el que cambió su identidad, compartió en entrevista con la revista Semana.

Su testimonio es el de una mujer que hace 27 años fue la esposa del más infame narcotraficante colombiano.

Victoria Henao conoció a Pablo Escobar cuando tenía 13 años, cuando él era 11 años mayor que ella. Logró enamorarla con sus palabras románticas y un interés disfrazado de amor que la llevó a vivir una vida llena de traumas, prejuicios y en especial el abandono de una sociedad que nunca supo el infierno que vivieron ella y sus hijos cuando, en medio de su exilio en Buenos Aires, se descubrieron sus verdaderas identidades.

Dice que pudo resignificarse como mujer, pues desde la escritura de su libro ‘Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar’, donde plasmó sus memorias, se convirtió en conferencista y un referente para mujeres que deseaban tener contacto con ella para indagar sobre su poder de resiliencia.

“Se acercaron a mí algunas mujeres con historias conmovedoras pidiéndome consejos. En medio de ese proceso, me fueron pidiendo sesiones de coaching y ayuda a grupos específicos. Por ejemplo: las Mujeres de Negro, en Uruguay; las Mujeres sin Límite, de México, y también grupos en Madrid, Barcelona, Hungría y Vilnius”, contó en la entrevista.

Inicialmente no cobraba por esas charlas, pero con el tiempo empezó a tener una alta demanda de grupos de mujeres y casos específicos, por lo que decidió emprenderlas de una manera más profesional hasta convertirlas en una fuente de ingresos.

“Me contratan empresas para dar conferencias, hacerles coaching a grupos específicos, o me contratan personas con las que tengo citas por Zoom. Yo he tratado de canalizar la experiencia de mi vida hacia una fuente de inspiración para otras personas”, explicó Henao.

A la pregunta de si ha sentido rechazo por el fantasma de Pablo Escobar en algunas de sus conferencias, ella afirmó que es el único lugar en el que no sucede eso, porque en el resto de los espacios de su vida siempre se ha visto envuelta en la exclusión.

“La gente que me contrata para sesiones de coaching lo hace, precisamente, porque he podido superar la tragedia que viví. Me considero y me consideran una mujer resiliente. Una mujer luchadora que se ha podido reinventar. Se dan cuenta de que, a pesar de la tragedia de mi vida, la pude resignificar”, manifiesta ella, acotando que jamás podrá cambiar su historia, pero que decidió canalizar su dolor para ayudar a otros.

