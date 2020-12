La actriz Gal Gadot volverá a interpretar el personaje de la Mujer Maravilla. Se trata de la tercera entrega de Wonder Woman.

Por Redacción Miami Diario

Patty Jenkins será la directora del film, informó este lunes Warner Bros. en un comunicado.

El anuncio del estudio llegó solo dos días después de lanzamiento de Wonder Woman 1984, secuela de Wonder Woman (2017) y que se estrenó de forma simultánea en los cines y en la plataforma HBO Max.

Warner Bros. aseguró este lunes que, con este polémico estreno, Wonder Woman 1984 ha recaudado 16,7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 85 millones en total a escala global, unos 69.5 millones de euros.

“Mientras los fans de todo el mundo continúan abrazando a Diana Prince, con el robusto desempeño de Wonder Woman 1984 en su fin de semana de estreno, estamos emocionados de poder continuar su historia con nuestras ‘mujeres maravilla’ reales, Gal y Patty, que regresarán para concluir una trilogía de cine largamente planeada”, aseguró Toby Emmerich, que es el presidente de Warner Bros. Pictures Group.

La secuela sustituye la I Guerra Mundial de Wonder Woman por los años 80 de consumismo e individualismo donde Diana Prince (Gadot) lleva una vida relativamente discreta.

