Emmanuel Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral, es un republicano conocido como Manny Sarmiento. Ahora es noticia porque aspira a ser alcalde de Doral en las próximas elecciones del próximo 3 de noviembre. Aseguró que su objetivo es “devolver la ciudad a sus residentes y salvarla de la corrupción”.

Redacción MiamiDiario

Manny Sarmiento, es un residente y empresario de Doral preocupado por lo que está ocurriendo en su ciudad, por esa razón decidió lanzarse como candidato a la Alcaldía.

En entrevista exclusiva para Miami Diario, Manny Sarmiento, quien aspira a reemplazar a Juan Carlos Bermúdez en la alcaldía de Doral, comentó: “los principales aspectos que deseo resolver son la poca atención a las necesidades de los habitantes, la reactivación de la economía y la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos”.

El candidato republicano nacido en La Habana destacó que desea ser alcalde para “desde esa tribuna estimular la economía local, proteger a la policía de la ciudad, instaurar programas de primavera y verano para los niños y jóvenes de Doral a bajo costo o gratuitos, establecer programas efectivos para la tercera edad, y poner en práctica soluciones efectivas para combatir el tráfico vehicular“.

Además de ser un empresario que labora e innova en el sector de mercadeo digital, Manny Sarmiento es un ciudadano que hace su vida en Doral -como sus vecinos- por eso conoce muy bien las necesidades de la localidad.

En Doral, Manny sembró sus raíces. Allí se convirtió en padre hace 26 años, es un hijo dedicado al cuidado de su progenitor, con quien vive junto a su compañera de vida. Mientras trabaja en su empresa y contribuye a la economía local como presidente de la Cámara de Comercio de la localidad.

Estudios socioeconómicos para detectar problemas y solucionarlos

Otra de la propuesta del dueño de la empresa New Media, New Marketing, Inc., es realizar estudios socioeconómicos a los habitantes de Doral para identificar las personas que tienen algún tipo de problema social.

Sobre este tema Sarmiento detalló, “el objetivo de hacer investigaciones socioeconómicos es determinar y cuantificar los problemas reales de los habitantes de Doral”. Agregó: “Conocer quien necesita vivienda, alimentación, empleo ,entre otros aspectos. Para luego buscar soluciones a esos problemas, y contribuir con el bienestar de los ciudadanos.

El emprendedor comentó que su experiencia como presidente de la Cámara de Comercio de Doral hace que conozca la realidad económica de la ciudad. Al respecto aseveró, “en este ámbito también tengo diversas propuestas para reactivar la economía local“.

“En muchas ocasiones hacemos el trabajo que debe hacer la ciudad, por ende tenemos experiencia en solucionar problemas que afectan a la comunidad”, destacó el republicano.

