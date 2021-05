Un adolescente que maniobraba un arma causó pánico el jueves por la noche, en un vecindario de Miami-Dade.

El menor de edad resultó herido al dispararse en una de sus manos, en el hecho que ocurrió en la cuadra 8000 de la calle Nortwest Eighth Street, en Miami-Dade.

Los Bomberos y la Policía de Miami-Dade respondieron el llamado que hicieron al 911 y se trasladaron inmediatamente al lugar donde ocurrió el hecho, donde estaba el adolescente ensangrentado.

Los paramédicos cargaron al menor en la parte trasera de una ambulancia que esperaba antes de transportarlo a un hospital de la localidad.

A boy accidentally shot himself tonight in W. Miami-Dade and was just rushed to the hospital. He was hit in the hand. We’re live on scene. @wsvn #7News pic.twitter.com/P5rWOtWTkU

