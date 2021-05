La ciencia nuevamente da un paso hacia adelante, para contrarrestar los efectos del Covid-19. En este caso la compañía estadounidense Moderna indicó este jueves que su vacuna para prevenir el virus es efectiva en 96% en adolescentes.

El ensayo se realizó en menores entre 12 y 17 años, de distintas partes de los Estados Unidos, quienes se sometieron a esta prueba.

La compañía Moderna indicó que los adolescentes no presentaron ningún efecto secundarios al recibir la dosis.

Al contrario de lo que ocurrió en la población adulta, que luego de recibir la vacuna Moderna tuvieron dolores de cabeza, fatiga o escalofríos.

