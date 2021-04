El 2020 es considerado uno de los años más complicados de la historia. Los oficios primordiales han sido de los más afectados por la pandemia. En el caso de la policía ,a nivel mundial se cuentan miles de decesos, pero en el condado de Miami-Dade ya se cuentan más de 150 policías fallecidos. Y es por eso que el departamento de policía rindió honor a los oficiales caídos.

Todos los años el departamento de policía de Miami-Dade rinde honor a quienes han muerto mientras servían a sus comunidades. El evento que se celebra cada 6 de mayo conocido como “Project Hero” sirve para visitar los cementerios donde descansan los restos de los oficiales, allí limpian sus lápidas y colocan la bandera azul en su honor.

En el 2020 no se celebró con familiares, por lo que el próximo jueves será muy especial.

@MiamiDadePD conmemorate fallen Miami Dade Police Officers who have lost their lives in the line of duty…“Project Hero” @Nbc6 @Telemundo51 pic.twitter.com/S5tkmwGFiw

— Carolina Peguero (@CPegueroTV) April 30, 2021