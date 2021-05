Este domingo se vivió una gran fiesta el Pequeño Haití, donde músicos de la localidad fueron homenajeados por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava.

En el acto estuvieron presente, el Comisionado Jeffrey Watson y la representante del Distrito 4, Dotie Joseph.

“Me enorgulleció celebrar a los líderes musicales y cívicos de nuestra comunidad haitiano-estadounidense”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade Levine Cava en su discurso.

So great to join @RepDotieJoseph and @JWatsonMiami to feel the energy of Little Haiti this weekend and celebrate some of our community’s many musical trailblazers. Our beautiful diversity of culture and the voices of our artists enrich and strengthen our entire community. pic.twitter.com/qDa5MtXqXB

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) May 16, 2021