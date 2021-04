Con el objetivo de darle otra cara a la ciudad, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber ha lanzado 12 propuestas y las presentará al cuerpo legislativo de Florida.

El objetivo de estas medidas es que Miami Beach se convierta en centro cultural de referencia mundial, dejando atrás el modelo de negocio basado en el entretenimiento.

“Lo que conocemos como distrito de entretenimiento no está funcionando para nuestras ciudad. Este sello se ha convertido en un reto para la policía y es incoherente con nuestro perfil como destino de arte y cultura”, sostuvo Gelber

Uno de los puntos que tocó el burgomaestre de Miami Beach, es incrementar la vigilancia policial en las áreas residenciales.

NEW: Amid resident uproar about spring break and the South Beach party scene, Mayor Dan Gelber is once again calling for a rollback of alcohol sales in the entertainment district — this time for 2 a.m. https://t.co/Fi5yN42LJs

— Miami Herald (@MiamiHerald) March 30, 2021