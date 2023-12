Alerta de niebla densa en Miami-Dade y Broward: ciudades afectadas

Este lunes 4 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de niebla densa en varios condados del sur de Florida. El reporte hecho a través la red social X, apuntó que Broward, Miami-Dade y otras tres localidades se vieron afectadas.

El NWS explicó que este fenómeno se debe a vientos ligeros y alta humedad en el estado. A través de un video, la agencia alertó a los conductores a tomar precaución ya que la visibilidad es escasa en las vías, producto de la densidad de la bruma.

“Continúan focos de niebla densa en los condados metropolitanos de Miami-Dade y Broward con niebla densa generalizada en los condados de Collier, Hendry y Glades. Asegúrese de tener especial precaución en su viaje”, notificaron.

Frente a esto, el Departamento de Bomberos del condado de Miami-Dade, emitió una serie de recomendaciones para viajar seguro en las vías.

12/4: Dense Fog continues across portions of South Florida this morning as Dense Fog Advisories have been issued through 9am.

Here is a look at the Palmetto Expressway near the Don Shula Interchange in Miami-Dade County. Be sure to exercise extra caution on your commute! pic.twitter.com/Zs3qofdEX3

— NWS Miami (@NWSMiami) December 4, 2023