Las vacunas contra el COVID-19 son un logro científico notable que debemos, lejos de temer, celebrar. Es nuestra mejor esperanza para salir de la pandemia.

Por Aliza A. Lifshitz – Dra. Aliza

Los adolescentes entre los 12 y los 15 años pueden ya recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech en los Estados Unidos, y la semana pasada la compañía Moderna anunció que su vacuna es “segura y altamente efectiva en niños de 12 a 17 años”. Se estima que Moderna presentará sus resultados ante la FDA a principios de junio.

Por otro lado, los estudios clínicos en los niños de 6 meses a 11 años están en curso, y los expertos piensan que para septiembre de este año completarán las investigaciones necesarias para que se apruebe el uso de la vacuna Pfizer en este grupo.

En una encuesta reciente en EE. UU. por la compañía Invisibly, en que les preguntaron a 1.258 padres si pensaban vacunar a sus adolescentes, el 53% dijo que eventualmente los vacunarían, pero sólo el 26% dijo que lo haría inmediatamente.

Entre los padres indecisos hay aquellos que esperan reunir más información y posiblemente cambien de opinión, como han cambiado de opinión muchos adultos que al inicio estaban indecisos acerca de ponerse la vacuna ellos mismos. Pero también existen las personas que siempre han estado en contra de todas las vacunas o que lo hacen por razones políticas en vez de basar sus decisiones en la evidencia científica y la lógica, o que tienden a creer declaraciones que les son familiares, sin importar si son verdaderas o no porque lo leyeron en el internet o lo escucharon en la única fuente de donde obtienen su información (en vez de escuchar a los expertos).

Los miedos de algunos padres acerca de la rapidez con la cual se fabricó la vacuna son infundados ya que se basó en los avances de la ciencia de al menos una década; los miedos acerca de la posibilidad de que la vacuna cause infertilidad o problemas hormonales son totalmente infundados ya que la vacuna funciona a través del ARN (RNA) mensajero, y no tiene nada que ver con las hormonas, los genes y/o la fertilidad.

Qué debemos saber

La vacuna y la dosis (dos vacunas en un intervalo de tres semanas entre una y otra) que recibirán los adolescentes es la misma que han recibido los adultos. Es muy importante que reciban las dos vacunas para que se logre la protección contra la infección por el virus del COVID-19 que es casi del 100%. Mejor que en los adultos.

Estudio clínico y resultado

En el estudio clínico de 2.300 adolescentes de entre 12 y 15 años, la mitad recibieron las vacunas y la mitad recibieron placebo. En los que recibieron las vacunas, nadie desarrolló el COVID-19, y cuando midieron los niveles de anticuerpos en su sangre, todos formaron un porcentaje elevado de anticuerpos contra la infección. Mientras tanto, seis de los que recibieron el placebo en vez de la vacuna se enfermaron.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios de la vacuna, cuando se presentaron, fueron muy similares a los que se ven en los adultos: dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y fiebre. Generalmente duraron de uno a tres días y fueron más frecuentes después de la segunda dosis. No eran causados por el virus, ya que la vacuna no contiene el virus y no puede causar la infección. Se deben a la respuesta del sistema inmunitario o inmunológico (de defensa) cuando está formando los anticuerpos. Sin embargo, puede formar anticuerpos y no dar ningún efecto secundarios.

Sobre la Dra. Aliza

Aliza A. Lifshitz, conocida por su amplia trayectoria en los medios hispanos como la Dra. Aliza, es la experta de salud de la cadena de televisión educativa para la comunidad hispana HITN. En HITN es anfitriona del bloque diario de programación Vida y Salud, un espacio en el que comparte información y herramientas a los hispanos para llevar vidas más saludables y comunicarse mejor con sus doctores.