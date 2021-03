Un grupo de ancianos que aspiraba vacunarse contra el Covid-19 tuvo que hacer cola en los pasillos del hospital de Vaughan para recibir la esperada inmunización, reportó toronto

Este proceso debería durar, como mucho, 10 minutos. Imagínese lo que sintieron estos ancianos al tener que esperar una hora y media.

Así les ocurrió a algunos residentes de la región de York.

El lunes, las personas mayores que querían vacunarse en el Hospital Cortellucci Vaughan se encontraron con una cola que se extendía por varios pasillos.

El alcalde de Vaughan dijo que ha habido un gran interés público en las vacunas para este grupo prioritario (mayores de 80 años).

Añadió que el éxito del registro en línea y la continua demanda para vacunarse es “la prueba de que los esfuerzos de la ciudad están funcionando.”

Dijo que “las vacunas están aquí, son seguras, eficaces y nuestra mejor esperanza para poner fin a esta pandemia”.

A medida que el suministro esté disponible, la región de York está preparada y lista para llevar las vacunas a todos los que las quieran, por orden de prioridad”, dijo Maurizio Bevilacqua.

This is a critical time in our fight against #COVID19, and our fight is not over yet. pic.twitter.com/Oh1H4tgbz2 — Mayor Maurizio Bevilacqua (@mbmayor) March 4, 2021

“Pedimos al público que sea paciente con el proceso. Tenemos un plan, tenemos una estructura de cómo implementar ese plan, pero todo está supeditado a la recepción de las vacunas COVID-19”, señaló.

Añadió que el “trabajo conjunto (comunidad y de todos los niveles del gobierno) ha sido clave en nuestra lucha contra el COVID-19”.

Future appointments will be available once capacity allows and vaccine supply is available. Please check https://t.co/EKi0BmPh9d often for updates. I remain confident that by working together and supporting each other, we will emerge stronger. 5/5 — Mayor Maurizio Bevilacqua (@mbmayor) March 4, 2021

680 NEWS se ha puesto en contacto con el Hospital Cortellucci para obtener comentarios y no ha recibido respuesta.

The success of the online registration and ongoing demand to be vaccinated is proof that our efforts are working and this is just the start of the vaccine rollout. We ask the public to be patient with the process. 3/5 — Mayor Maurizio Bevilacqua (@mbmayor) March 4, 2021

Según Bevilacqua, las futuras citas estarán disponibles “una vez que la capacidad lo permita y el suministro de vacunas esté disponible.”

Se anima a los residentes de la zona en edad de vacunación a que consulten a menudo el sitio web de la región para conocer las novedades.

On Monday, March 1, #YorkRegion moved forward under its #COVID19 Mass Immunization Plan to offer vaccines to residents 80 years of age and older. Understandably, there has been great deal of public interest in vaccines for this priority group. 2/5 — Mayor Maurizio Bevilacqua (@mbmayor) March 4, 2021

“Sigo confiando en que trabajando juntos y apoyándonos unos a otros, saldremos fortalecidos”, dijo Bevilacqua.

Este incidente se produce después de otro similar ocurrido el lunes, cuando los residentes de la región de York se vieron obligados a esperar fuera en la cola para recibir la vacuna COVID-19 en un centro de vacunación masiva.