La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el sábado en la noche que había emitido una autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, reportó foxbusiness

“La autorización de esta vacuna amplía la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención médica para el COVID-19″, dijo la Dra. Janet Woodcock, Comisionada en funciones de la FDA.

La especialista agregó que esta vacuna nos ayudará en la lucha contra esta pandemia, que se ha cobrado más de medio millón de vidas en los Estados Unidos”.

Expresó que “la FDA, a través de nuestro proceso de revisión científico abierto y transparente, ha autorizado ahora tres vacunas de COVID-19 con la urgencia requerida durante esta pandemia”.

Para ello, según matiza la experta, se han guiado por los más rigurosos estándares de la agencia en cuanto a seguridad, eficacia y calidad de fabricación”

La FDA dijo que las pruebas de la vacuna de Janssen Biotech Inc. eran eficaces en un 67% para prevenir los casos moderados y graves en los 14 días siguientes a la administración.

A diferencia de las vacunas anteriores, que son más eficaces, sólo se necesita una inyección.