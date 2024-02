“Pueden causar la muerte”: FDA advierte riesgo de usar relojes inteligentes para medir glucosa

Apple Inc. planea modificar los sistemas de sus relojes inteligentes e incluir una nueva función para medir niveles de azúcar en sangre. La información replicada por Bloomberg a principios de noviembre de 2023, obligó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a pronunciarse.

Si bien estos dispositivos han servido de gran ayuda para algunas personas gracias a las alertas de seguridad que emiten, no todo sería beneficioso. Según el referido medio, la compañía utilizará un método no invasivo para evaluar la azúcar sin necesidad de que el usuario se pinche el dedo con una aguja.

Adicionalmente, Apple tiene previsto integrar un nuevo sensor de presión arterial que detectará con mayor precisión la tensión alta. Esta última característica es funcional para la FDA, sin embargo, descartó que estos sistemas puedan medir glucemia sin perforar la piel.

La agencia federal destacó que confiar en estos dispositivos podría ser peligroso, a pesar de lo que vendan o afirman sus fabricantes.

Los resultados podrían ser inexactos

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, ningún miembro de la agencia a emitido una autorización válida para estos sistemas. Tanto relojes como anillos inteligentes que sean promovidos para medir los niveles de glucosa representan un riesgo.

A juicio de la FDA, los fabricantes no están autorizados para hacer uso de técnicas no invasivas ya que estas no miden directamente los valores reales. Según el organismo, aproximadamente 37 millones de estadounidenses sufren de diabetes y requieren un análisis constante de azúcar.

Debido a su condición, estas personas necesitan controlarse periódicamente los niveles a través de análisis de sangre que se obtienen con una punción en el dedo. El líquido se coloca en un sensor que está diseñado para arrojar el número correcto de glucosa que tenga el paciente.

Por ende, la agencia federal sostiene que los dispositivos como Apple Watch y cualquier otro equipo inteligente, no están aprobados para cumplir esta función. Los procesos no invasivos solo podrían dar lugar a mediciones inexactas y esto generaría consecuencias devastadoras para las personas.

¿Es posible medir la glucosa por otros métodos no invasivos?

El doctor Robert Gabbay de la Asociación Estadounidense de Diabetes, dijo que las imprecisiones de los resultados solo dan paso a que los pacientes tomen dosis incorrectas de medicamentos.

“Esto les provocaría niveles peligrosos de azúcar en la sangre y posiblemente confusión mental, coma o incluso la muerte”, advirtió el especialista en una entrevista para la agencia de noticias The Associated Press (AP).

A pesar de que varias empresas trabajan en sistemas no invasivos para medir el azúcar en sangre, ninguna ha logrado obtener resultados precisos y seguros. La tecnología que permite a los relojes inteligentes hacer métricas como ritmo cardiaco y oxígeno en sangre no es precisa para determinar la glucosa.

El experto en tecnología de diabetes, David Klonof, dijo para AP que obtener resultados de fluidos corporales como lágrimas, sudor y saliva tampoco son seguros. De hecho, descartó que sea posible que estos puedan arrojar un índice correcto de azúcar en sangre.

El glucómetro es la mejor opción, según FDA

“La agencia está trabajando para garantizar que los fabricantes, distribuidores y vendedores no comercialicen ilegalmente relojes que afirman medir niveles de glucosa en sangre”, dijo la FDA.

En ese sentido, la agencia recomendó a los proveedores de atención médica discutir con los pacientes sobre el riesgo de estos dispositivos. Asimismo, indicaron que es necesario alertar sobre el peligro que existe tras confiar la salud en relojes o anillos tecnológicos.

Por último, insistieron en que los glucómetros o monitores especiales siguen siendo los dispositivos confiables para medir con precisión los niveles de azúcar.