🚨 Fuerte explosión sacudió la capital libanesa #Beirut dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad. La fuente de la explosión fue un gran incendio en un almacén de explosivos del puerto de Beirut. Las autoridades aún no han confirmado la causa de la explosión. . . . . . Video cortesía. #ElPolítico #news #Explosión #Beirut