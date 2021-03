El presidente Joe Biden, pronunciará su primer discurso en horario estelar este jueves, conmemorando el hito de un año desde que la crisis del COVID-19 cerró gran parte del país, reportó cnnespanol

En la sesión informativa del lunes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo lo siguiente:

«Este jueves, el presidente pronunciará su primer discurso en horario estelar para conmemorar el primer aniversario del confinamiento por Covid-19″, indicó.

Agregó que #hablará de los muchos sacrificios que ha hecho el pueblo estadounidense durante el último año y las graves pérdidas que las comunidades y familias han sufrido en todo el país»

Dijo que Biden espera «destacar el papel que desempeñarán los estadounidenses para combatir el virus y hacer que el país vuelva a la normalidad».

El entonces presidente Donald Trump se dirigió a la nación desde la Oficina Oval el 11 de marzo de 2020, horas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como una pandemia mundial.

Trump anunció en ese momento que estaba «reuniendo todo el poder del Gobierno federal» para enfrentar la creciente crisis de salud pública, incluida una interrupción de un mes en los viajes de Europa a EEUU.

El anuncio se produjo días después de que firmara un proyecto de ley de gastos de emergencia por US$ 8.300 millones destinado a combatir el virus, que Trump describió como un «virus extranjero».

Un año después del confinamiento

Un año después, más de 29 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con Covid-19 y 525.000 estadounidenses han muerto.

Las cuarentenas resultantes han sacudido la economía estadounidense, con un 6,2% de desempleo.

Es probable que el discurso de Biden también se produzca después de que se espere que promulgue su principal prioridad legislativa de un paquete de estímulo de US$ 1,9 billones para hacer frente a esta crisis.

No obstante, Psaki dijo que la Casa Blanca no da por sentada su aprobación.

Los funcionarios continuarán interactuando con los miembros en el Capitolio, dijo Psaki.

«Nuestro equipo legislativo, dirigido por Steve Ricchetti y Louisa Terrell, ciertamente no está dando nada por sentado”., indicó

Agregó que “están levantando el teléfono, registrándose en las oficinas, asegurándose de que se respondan sus preguntas”.

También “les están pidiendo al presidente, a la vicepresidenta, a Ron Klain, a otros miembros de alto rango de la administración hacer llamadas, según sea necesario», dijo.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado, el sábado por la tarde, siguiendo las líneas del partido después de la votación a rama de la noche a la mañana.

La votación esperada de la Cámara de Representantes, esta semana, sirve como una prueba para que la presidenta del Legislativo, Nancy Pelosi, mantenga unido a su partido.

Ello a pesar de algunas preocupaciones de los progresistas sobre el seguro de desempleo y el salario mínimo.

With the Johnson & Johnson vaccine, we now have a third safe and effective COVID-19 vaccine being administered across the country. I’m grateful these folks are stepping up and getting vaccinated — and I encourage every American to do the same when it’s their turn. pic.twitter.com/n6Xs8TyS6C

— President Biden (@POTUS) March 5, 2021