En el Día Internacional de la Mujer, el presidente Joe Biden firmó este lunes dos decretos para defender los derechos de las mujeres en Estados Unidos, reportó telemundo

La primera orden ejecutiva tiene como fin establecer un equipo dentro de la Casa Blanca dedicado a analizar que las políticas de su gobierno, tanto nacionales como internacionales, se basen en la equidad de género.

Biden celebró el Día Internacional de la Mujer en un evento realizado a las 4:20 p.m., hora del este, en la Casa Blanca.

En un comunicado, Biden dijo que “mi gobierno está comprometido a honrar a las mujeres, invirtiendo en sus oportunidades, seguridad, y bienestar”

On this #InternationalWomensDay , I want to honor the women who for over a year have gone to work, often risking their health, to nourish and protect us—the doctors, nurses, teachers, grocery store workers, first responders, members of the military, scientists, and many more.

La segunda orden ejecutiva de Biden instó a que el Departamento de Educación evalúe algunas políticas implementadas por el gobierno del expresidente Donald Trump.

Las políticas incluyen cambios a las regulaciones para otorgar fondos federales para propósitos educativo.

