El presidente, Joe Biden, da un mensaje a los empresarios latinos durante la Cumbre Legislativa de la Cámara de Comercio Hispana, reportó Telemundo.

El mandatario conversa con este importante sector de la economía estadounidense en el marco de la Cumbre Legislativa de la Cámara de Comercio Hispana.

Biden es el orador principal del evento virtual, de acuerdo con el programa de la USHCC.

La vicepresidente Kamala Harris también será oradora de la cumbre, el miércoles 31 de marzo a las 11 de la mañana hora del este.

Harris integrará el plenario denominado “Building Back America Through Hispanic Businesses”.

El evento anual también contará con la participación de Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro; Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

También participan Isabella Casillas Guzmán, administradora de la Small Business Administration; Nydia Velázquez, presidenta del Comité de Pequeños Negocios de la Cámara de Representantes y el senador por California, Alex Padilla, entre otros.

Más temprano, el presidente Biden dijo que “no podemos quedarnos callados ante el aumento de la violencia contra los estadounidenses de origen asiático”.

We can’t be silent in the face of rising violence against Asian Americans. That’s why today I’m taking additional steps to respond–including establishing an initiative at the Department of Justice to address anti-Asian crimes.

These attacks are wrong, un-American, and must stop.

— President Biden (@POTUS) March 30, 2021