Hace aproximadamente un año, los Marlins y la Fundación Miami Marlins comenzaron su plan Home Plate Meals Relief para ayudar a la comunidad durante la pandemia del COVID-19.

Durante la distribución de comida del miércoles, el director ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter, ayudó a repartir la comida número un millón en las afueras del loanDepot park.

Se trata de un número que la organización nunca pensó en llegar cuando fue fundada el 2 de abril.

Los Marlins de Miami, en alianza con la Fundación Miami Marlins, se encuentran repartiendo alimentos los miércoles junto a Farm Share.

Las entregas se realizarán en vehículos y tendrán comida fresca y perecedera durante el mes de mayo. Los Marlins se unen a los equipos de la MLB que están ayudando a las personas necesitadas.

Today we made a #marlinsimpact by partnering with @FarmShareFL and Ark of the City to coordinate a ‘Home Plate Meals’ drive- thru food distribution, which helped feed over 500 families in Liberty City to honor Jackie Robinson Day.#Jackie42 pic.twitter.com/hvBWqfxvd5

— Marlins Impact (@MarlinsImpact) April 16, 2020