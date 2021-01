Con más de 20 años de experiencia, Classico Latino presenta su álbum “HAVANA CLASSIC” a Estados Unidos en una gira virtual donde quieren llegar acercarse a la audiencia latina.

Nombrado Álbum Subcampeón del Año en los Premios Latinos del Reino Unido de 2019 y grabado en los estudios EGREM en La Habana (donde el legendario Buena Vista Social Club grabó sus álbumes), HAVANA CLASSIC es el encuentro que afirma la vida de Classico Latino con uno de los más notables del planeta. culturas musicales, degustación de changüi afrohispánico, composiciones románticas del ‘Cuban Gershwin’ Ernesto Lecuona y el carnaval que todo lo conquista de la legendaria reina de la salsa Celia Cruz, en compañía de músicos cubanos estrella como los solistas Omar Puente y Alina Torres.

#TBThursday A few more pics from Havana Classic album launch week this time last year. Recording a video with @ClassicFM @SteinwayHallUK, concerts @WestRoadCH in Cambridge and @kentcollegeuk in Canterbury as part of @CanterburyFest. What an amazing week it was! pic.twitter.com/FbXT0h09aE — Classico Latino (@classicolatino) October 22, 2020

Classico Latino nace en 1999 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra por iniciativa del pianista colombiano Iván Guevara y el cellista inglés Graham Walker. La propuesta artística del grupo, es interpretar repertorio latinoamericano de muy diversos compositores -sin dejar de lado las creaciones propias- en un formato de música de cámara, para ello se incluye un violín, interpretado actualmente por la artista polaca Bárbara Dziewka.

La agrupación ha actuado en muy diversos escenarios internacionales, destacándose especialmente su presencia en varias ocasiones en el Festival Mono Núñez, el más importante evento de música andina colombiana realizado en Colombia, igualmente en afamadas salas de concierto británicas y de diversas ciudades europeas.

Amazing Cuban Jazz violinist @OmarPuente832 joined us for our Home Session recording. Listen out for his virtuosic solo on @BBCInTune @BBCRadio3 TUE 3 NOV

For now, enjoy this – Tropical Dream from Havana Classic, composed by Ivan @IvanGue50073300 @salsachoirboy @reycrespobass pic.twitter.com/9xPX7Iml47 — Classico Latino (@classicolatino) October 27, 2020

Su álbum “Journey Through Latin America” publicado en 2012, se grabó en los míticos estudios Abbey Road de Londres y en él tomaron parte entre otros el cantante Andrés Cepeda, el tiplista Fáber Grajales y el Coro de Cambridge The Gentlemans of St John’s

Fuente: caracol