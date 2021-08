Uno de los beneficios que debe considerar al pasar a un nuevo trabajo es cómo esta nueva carrera o puesto lo beneficiará a nivel profesional. Además de proporcionar un mejor salario, ¿este nuevo puesto te hará sentir apreciado y valorado? ¿Encaja con su personalidad y es un trabajo que te encantará hacer todos los días? Sobre todo, ¿responderá con orgullo cuando la gente le pregunte a qué se dedica? Si respondió afirmativamente a estas preguntas, los otros beneficios que se enumeran a continuación serán solo la guinda del pastel.

Obviamente, querrá pedir más de lo que gana en su trabajo actual, pero no se exceda. Debe haber un mínimo absoluto que acepte y no se conforme con menos. Sin embargo, si está abierto a la negociación, dígalo y defina su argumento con evidencia de su experiencia pasada. Al pensar en el salario, también debe sopesar factores más concretos, como el costo de vida en su área. Además, investigue puestos similares en la industria y vea cuánto están pagando y use esa información también durante sus negociaciones.

