Definitivamente las redes sociales dan para todo. En esta ocasión, un sujeto que se dedica al negocio de la preparación y venta de sándwiches de milanesa protagonizó una escena que muchos califican como repugnante, reportó semana

Por Redacción Miami Diario

Lo cierto es que el video se hizo viral en pocas horas. En las imágenes se ve a un hombre agarrando un filete de carne que luego se frota por el torso desnudo, exactamente por las axilas y el abdomen. Se supone que esa pieza será colocada en en el plato de un cliente

Se cree que un amigo grabó el video en medio de una celebración o cántico para su equipo ‘el River Plate’,

El episodio, según el medio argentino Qué pasa, Salta, ocurrió en Rosario de Lerma, una localidad del noroeste de Argentina, en la provincia de Salta.

Además de lo desagradable de la escena, el implicado genera aún más indignación de los habitantes de Salta y Argentina, al asegurar que “así sabe más rica la comida”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🎉 QUE PASA SALTA 🎄 (@quepasasalta)

El video que inicia con la frase “Aquí están los 80.000 pesos que hoy tengo que entregar por mi auto; vamos, que hoy se puede”, haciendo referencia al producto con el que prepara los sándwiches y al partido de su equipo, también es aprobado por el otro hombre que graba la desagradable escena.

Este último anima al empleado del negocio que protagoniza estos hechos, con risas y cantos,

Ante los hechos, y como era de esperarse, cientos de personas rechazaron tajantemente la situación y señalaron que las personas que se dedican al sector de restaurantes y ventas de comida deben respetar la comida y a los consumidores .

“¡Es un asco! ¡Ya deberían clausurar el local! ¡Y cobrarle una multa bastante alta! ¡No sé quién iría a comer allí! ¡Se nota la mugre del dueño y el lugar!, señala una de las personas que comenta la publicación, sumado a otras reacciones, como la de un habitante del sector que dice que mientras no sepan de quién se trata, no deberían consumir en ningún local del sector: “Si no ponen nombre directamente, no compren en Rosario nada y en ninguna sandwichería y verán que sí lo conocen”.

También puedes leer: