Surfista choca con enorme ballena y casi se ahoga: todo quedó grabado

Los incidentes de ataques de ballenas a surfistas son inusuales, pero ocurren. Sobre todo con ballenas jorobadas cuando los deportistas marinos se encuentran cerca de sus áreas de alimentación.

Un caso reciente que trascendió fronteras fue el de Jason Breen, un surfista de 55 años, que estuvo a punto de perder la vida mientras practicaba ‘windsurf’ en Mona Vale, Australia.

Según él mismo relató, el accidente ocurrió cuando una ballena lo sorprendió al salir del mar. El animal lo golpeó, hundiéndolo varios metros bajo el agua pero afortunadamente, logró liberarse y salir a la superficie ileso.

El suceso quedó registrado en la cámara GoPro del surfista y las imágenes se esparcieron en las redes sociales. En declaraciones a medios locales, Breen describió cómo el animal aterrizó directamente sobre él, arrastrándolo bajo el agua mientras estaba atado a su tabla.

¿Cómo se salvó el surfista?

Breen dijo que fue gracias a la rotura de la correa que pudo liberarse y regresar a la superficie. Sin embargo, es una experiencia que jamás olvidará por lo que los recuerdos de ese día siguen intactos.

El incidente ocurrió en una soleada mañana en las playas del norte de Sydney. El hombre había salido a disfrutar del deporte acuático pero mientras lo practicaba, notó un objeto grande acercándose, que resultó ser la ballena jorobada.

Inmediatamente, el surfista quedó atrapado bajo el cuerpo del animal y en una intensa pelea por desatarse parecía que no lo lograría.

“En ese momento estaba realmente asustado, sabía que era una ballena y sabía que era grande, y no había nada que pudiera hacer. Cuando quedé atrapado, sentí que tiraba de mi muñeca. Me arrastró hacia abajo, se enredó en la cuerda, se zambulló, lo que naturalmente haría una ballena. Luego, afortunadamente, sentí la rotura. Creo que probablemente si no pasaba eso me habría arrancado el brazo y quién sabe después”, dijo Breen.

Después de regresar a la superficie, logró recuperar su equipo y navegar de regreso a tierra. El surfista destacó en una entrevista que la suerte que tuvo al no sufrir daños graves, es casi irreal.

También destacó que le alegra que el animal no haya resultado herido porque está consciente que debe respetarse su hábitat natural.