El gobernador Ron DeSantis, arremetió contra un artículo publicado por el Miami Herald que sugiere que los republicanos ricos del estado han tenido una atención preferencial en la recepción de la vacuna.

Según el medio, otras personas mayores están luchando por recibirla la inmunización. DeSantis catalogó el artículo como un “golpe mal ejecutado.”, reportó foxnews

“El artículo del Miami Herald fue un choque de trenes. No estuvimos involucrados en la actividad de Los Cayos. Uno de los sistemas de hospitales del sur de Florida fue a esta comunidad y vacunó a un grupo de ancianos”

DeSantis agregó que “eso es genial. Quiero que los ancianos se vacunen. Creo que hicieron un buen trabajo, sólo que no estuvimos involucrados de ninguna manera”, dijo DeSantis el jueves

Añadió que los hospitales y los hogares de ancianos recibieron la mayoría de las vacunas en las primeras fases.

Today I was at the Lakeshore Mall in Sebring to announce a three-day vaccination site for 3,600 Highlands County seniors as we work to ensure that every senior who wants a shot, gets a shot. pic.twitter.com/YMuocOggXz — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 4, 2021

El artículo del Herald se titula “Un rico enclave de los Cayos recibió las vacunas COVID en enero antes que la mayor parte del estado”

El medio citaba un boletín electrónico en el que se afirmaba que “casi todos los mayores de 65 años de un rico enclave cerrado de los Cayos de Florida habían sido vacunados a mediados de enero”.

También señalaba que algunos donantes republicanos viven en la comunidad cerrada, dando a entender que recibieron un trato especial.

DeSantis calificó el artículo de “rotundamente erróneo”, pero dijo que se alegraba de que los residentes del Ocean Reef Club hubieran sido vacunados.

Publix — a big financial supporter of Gov. Ron DeSantis — has been getting 70,000 vaccine doses a week shipped to its hub in Lakeland. Data show it’s the state’s single-largest vaccine supplier. So where are all those shots going? 🧵 https://t.co/3FEoEPSTBk — Miami Herald (@MiamiHerald) March 2, 2021

“Si tienen 65 años o más, no me preocupa su nivel de ingresos, me preocupa su edad, porque es la edad, no los ingresos, lo que evidencia el riesgo”, explicó DeSantis.

“Así que me parece bien que se hayan podido vacunar todos esos adultos mayores. Sin embargo, no es cierto que ese sitio sea nuestro. Es un error”, dijo.

DeSantis reiteró que era “bueno que lo hicieran”, independientemente de lo que publicara el Miami Herald.

“Apoyo que los hospitales lo hagan y que sean realmente proactivos para tratar de llegar a tantos ancianos como sea posible, pero fue un artículo de prensa realmente mal ejecutado”, dijo.

“Y lo que intentan hacer es inventar y fabricar una narrativa, pero no tienen los hechos que la respalden tal afirmación. Fue un gran fracaso”, afirmó Desantis

Florida has made smart decisions to prioritize our economy and get Floridians back to work. Now, our state is being penalized in the congressional stimulus bill, while other lockdown states are getting bailed out for their poor policy making. pic.twitter.com/Fybu3SIHSs — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 2, 2021

El Herald mantiene su informe, en una declaración a Fox News del editor jefe del Miami Herald, Rick Hirsch.

El gobernador se ofendió porque destacáramos lo que parece ser un acceso especial a la vacuna COVID en una de las comunidades más ricas del estado”, dijo Hirsch.

“Le pedimos que nos diera su impresión antes de publicarlo y no lo hizo. Hemos informado sobre los problemas en la distribución equitativa de las dosis de vacunas en todo el estado, indicó.

Afirmó que “este es sólo el ejemplo más reciente. Mantenemos la historia”.