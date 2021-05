Con tantas cadenas y servicios de streaming, nadie te culpa si no puedes seguir la pista de las series que han sido renovadas o canceladas.

El panorama televisivo es complicado. La pandemia de COVID-19 en 2020 sólo hizo las cosas aún más confusas, con programas que fueron renovados previamente siendo cancelados debido a conflictos de programación causados por los retrasos en el desarrollo o programas que se suponía que iban a volver en 2020 pospuestos hasta quién sabe cuándo, reportó TV Guide.

El cuadro de mando de la televisión para la temporada televisiva 2021-22: una lista de las series que han sido renovadas, que han sido canceladas o que todavía están a la espera de conocer su destino para la próxima temporada.

ABC

20/20: Actualmente se emite la temporada 43

America’s Funniest Home Videos: Renovado para la temporada 32

American Housewife: Cancelado después de cinco temporadas

American Idol: Renovado para la 20ª temporada (5ª temporada en ABC)

Un millón de pequeñas cosas: Renovada para la cuarta temporada

The Bachelor: Pendiente

The Bachelorette: Renovada para las temporadas 17 y 18

Bachelor in Paradise: Renovada para la 7ª temporada

Big Sky: Renovada para la segunda temporada

black-ish: Renovada para la octava y última temporada

Call Your Mother: Cancelada después de una temporada

Celebrity Wheel of Fortune: Renovada para la segunda temporada

The Chase: Renovada para la segunda temporada

The Conners: Renovada para la 4ª temporada

Dancing with the Stars: Renovado para la 30ª temporada

Por la vida: Cancelada tras dos temporadas

The Goldbergs: Renovada para la 9ª temporada

The Good Doctor: Renovada para la 5ª temporada

Anatomía de Grey: Renovada para la 18ª temporada

Holey Moley: Renovada para las temporadas 3 y 4

Home Economics: Renovada para la segunda temporada

The Hustler: Renovada para la segunda temporada

Mixed-ish: Cancelada después de dos temporadas

Rebelde: Cancelada después de una temporada

The Rookie Renovada para la cuarta temporada

Shark Tank: Renovada para la 13ª temporada

Station 19: Renovada para la 5ª temporada

Supermarket Sweep: Renovada para la 2ª temporada

Quién quiere ser millonario: Pendiente

Amazon Prime

Absentia: Cancelada después de tres temporadas

The Boys: Renovada para la tercera temporada

Carnival Row: Renovada para la segunda temporada

The Expanse: Renovada para la sexta y última temporada

Flack: La segunda temporada ha sido seleccionada por Pop TV

Frank de Irlanda: Pendiente de

Goliath: Renovada para una cuarta y última temporada

Hanna: Renovada para la tercera temporada

Homecoming: Pendiente de

Hunters: Renovada para la segunda temporada

Invencible: Renovada para las temporadas 2 y 3

Jack Ryan: Renovada para la 3ª temporada

El Señor de los Anillos: Renovada para la segunda temporada

Loudermilk: Se traslada a Amazon desde Audience Network para la tercera temporada

Making the Cut: Renovada para la segunda temporada

The Marvelous Mrs. Maisel: Renovada para la 4ª temporada

Modern Love: Renovada para la segunda temporada

Tales from the Loop: Pendiente

Undone: Renovada para la segunda temporada

Upload: Renovado para la segunda temporada

The Wilds: Renovada para la segunda temporada

AMC

Better Call Saul: Renovado para la sexta y última temporada

Dispatches From Elsewhere: Pendiente de

Fear the Walking Dead: Renovada para la séptima temporada

Friday Night with the Morgans: Pendiente

Kevin Can F**k Himself: Se estrena el 13 de junio

McMafia: Renovada para la segunda temporada

Soulmates: Renovada para la segunda temporada

The Terror: Pendiente de

The Walking Dead: Renovada para la 11ª temporada

The Walking Dead:The World Beyond: Actualmente se emite la segunda y última temporada

AMC+

The Bad Seed: Actualmente se emite la primera temporada

Cold Courage: Pendiente de

Spy City: Actualmente en emisión la 1ª temporada

Too Close: Estreno el 20 de mayo

Apple TV+

Amazing Stories: Pendiente

Central Park: Renovado para la tercera temporada

Dear..: Renovada para la segunda temporada

Dickinson: Renovada para la 3ª temporada

For All Mankind: Renovada para la 3ª temporada

Home Before Dark: Renovada para la 2ª temporada

Little America: Renovada para la 2ª temporada

Little Voice: Pendiente de

The Morning Show: Renovado para la segunda temporada

Mythic Quest: Raven’s Banquet: Actualmente se emite la segunda temporada

Schmigadoon!: Se estrena el 1 de julio

See: Renovada para la segunda temporada

Servant: Renovada para la 3ª temporada

Ted Lasso: Renovada para la 3ª temporada

Teherán: Renovada para la 2ª temporada

Truth Be Told: Renovada para la 2ª temporada

Trying: Renovada para la segunda temporada

Tiny World: Pendiente