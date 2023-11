Documentos extras que pueden ayudarte a obtener una visa americana

El proceso para tramitar la visa de turista e ingresar a Estados Unidos como visitante temporal, es bastante sencillo cuando se cumplen con todos los requisitos. Estos van desde documentos de identificación vigentes, pasaporte y comprobantes que acrediten que el solicitante tiene razones suficientes para retornar a su país.

Al llenar los formularios correspondientes y entregar los soportes para validar la petición, los oficiales consulares fijan una entrevista. En ella, evaluarán si efectivamente el turista cumple con los criterios y confirman si la intención de viaje es netamente de visita y no por trabajo o permanencia.

“Se examinará cada solicitud por individual. Los oficiales estudian las circunstancias, planes de traslado y recursos financieros del viajero”, expone el Departamento de Estado en su sitio web.

A fin de que el trámite sea satisfactorio para todos, se recomienda a los turistas llevar la mayor cantidad de soportes posibles a la entrevista. Si bien solo se requiere presentar documentación básica, hay algunas constancias que podrían aumentar las posibilidades de aprobación.

Archivos obligatorios para solicitar la visa

Los requerimientos que todo solicitante debe tener al momento de hacer el trámite son los siguientes:

– Pasaporte válido.

– Una fotografía con el tamaño que exija la agencia.

– Confirmación de la presentación del formulario DS-160 y del código.

– Justificante de pago de la tasa de visado que actualmente se encuentra en 182 dólares y las adicionales de ser el caso.

– Una carta detallada que describa el motivo de viaje.

– Soportes económicos que demuestren que tiene ingresos suficientes para permanecer en Estados Unidos con un mínimo de 266 dólares por día de estancia previsto.

Luego de hacer entrega de los recaudos y tras verificar que todo esté en orden, la oficina consular se encarga de fijar una fecha para la entrevista.

Documentos extras que podrían aumentar posibilidades de aprobación

Al tener el día establecido, el solicitante debe tener el pasaporte y la confirmación del formulario DS-160 impresa únicamente. No obstante, en una carpeta adicional, puede llevar la constancia de trabajo y contrato de arrendamiento como soporte.

Las escrituras de propiedad, solvencia económica, recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de impuestos también servirán. Aunque el oficial consular no lo solicite al momento, estos documentos sirven para validar las intenciones de viaje del extranjero.

Es decir, gracias a ellos el oficial puede comprobar que el solicitante tiene empleo estable, arraigo por su país y no está interesado en quedarse a vivir o trabajar en Estados Unidos.

Los vínculos que tenga el solicitante también son de gran importancia. Esto les permite comprobar que existen “lazos fuertes y suficientes” con el país de origen.

Por lo tanto, hay garantía de por medio que el turista cumplirá su estadía legal y retornará sin contratiempo.

¿Visa denegada?

En este tipo de procesos se evalúa la elegibilidad de la persona de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos. Si alguien presenta la solicitud pero no tiene empleo estable, no percibe ingresos regularmente y no puede comprobar que se mantendrá en el país de visita es probable que no su petición no proceda.

Los oficiales consulares también pueden denegar la visa por “ausencia o falta de lazos que unan al país de origen”. Antecedentes penales o incongruencias detectadas durante la entrevista que pueden hacer sospechar que el viajero tiene intenciones de quedarse ilegalmente.

A fin de evitar contratiempos, lo más recomendable es ser honesto en el proceso, cumplir con los requisitos y llevar todos los comprobantes que sean necesarios para validar la petición.

Cualquier información adicional sobre el proceso de solicitud de visa de turista puede visitar la página web de USCIS y del Departamento de Estado.

También puede encontrar datos extras sobre este y otros trámites consulares haciendo clic AQUÍ.