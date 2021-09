La sexta ciudad más grande de toda la Florida en Estados Unidos, Hialeah, sale a relucir en el nuevo éxito musical del rapero Drake.

El tema que ya es trending topic mundial no solo centra su atención en esta ciudad, donde el idioma español domina, sino que menciona al “innombrable” Fidel Castro, propulsor del comunismo que aún rige en Cuba, reportó Miami Herald.

Los residentes de Hialeah, una ciudad que se encuentra en el sur de Florida, hablan en un 90% el español. Según datos proporcionados por CNN en Español, hasta hace un par de años Florida seguía teniendo el 77% de la población cubana que migró a EEUU.

Toda esta relación para descubrir, quizás, por qué el tema del rapero ha causado tanto revuelo. Drake ha querido citar a la Ciudad que Progresa, dándole un poco de amor en su muy anticipado álbum, titulado Certified Lover Boy.

El homenaje aparece en la canción You Only Live Twice, una colaboración que el artista canadiense hizo con el rapero Lil Wayne, The Motto, en el 2011.

Aunque Drizzy no inventó el acrónimo YOLO, la frase que dice You Only Live Once enloqueció al público después de aparecer en el primer sencillo de hip hop, y ahora la canción tiene una nueva versión.

You Only Live Twice incorpora un verso en la voz del rapero del 305, Rick Ross, donde entra en escena Hialeah y el dictador Fidel Castro.

“Hialeah celebró cuando Fidel murió. Patti LaBelle, quién creería que venderíamos pastelitos. Cuando uno está solo es cuando uno se da cuenta. Cuando todas las luces se apagan, es cuando uno ve a la gente de verdad”, dice un fragmento del sencillo.

De allí que los comentarios y likes han saltado tanto en las redes de Drake como en las de Rick Ross. Los artistas podrían estar preparando un concierto junto a Weezy.