EE.UU cierra frontera de Arizona por llegada masiva de migrantes

El elevado número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos en los alrededores de la remota comunidad de Lukeville, Arizona, hizo que las autoridades federales decidieran cerrar este puerto de entrada. De este modo, los funcionarios de operaciones que vigilan el tráfico de vehículos y peatones en ambos sentidos puedan ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a detener y procesar a los recién llegados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el viernes que el cierre temporal del paso fronterizo comenzará el lunes. Mientras tanto, las autoridades lidian con las cambiantes rutas migratorias que han rebasado a los agentes de la Patrulla Fronteriza estacionados allí.

La agencia dijo que “incrementará todos los recursos disponibles para procesar de forma rápida y segura a los migrantes”. Agregó que continuará jerarquizando su misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación cambiante.

En los últimos meses, la zona cercana al cruce se ha convertido en una ruta migratoria muy utilizada, donde los contrabandistas dejan a personas procedentes de países tan diversos como Senegal, India y China.

La mayoría de ellos entran a pie en Estados Unidos al oeste de Lukeville a través de huecos en la valla fronteriza. Luego se dirigen al este hacia el paso fronterizo oficial para entregarse a los primeros agentes que ven con la esperanza de tener una oportunidad de recibir asilo.

La Patrulla Fronteriza realizó 17.500 detenciones por cruces ilegales durante la última semana de noviembre en el sector Tucson. Esta información fue confirmada el viernes por John Modlin, jefe del sector.

Eso se traduce en un promedio diario de 2.500, muy por encima de los 1.700 registrados en septiembre. Ya en ese entonces Tucson era por mucho el corredor más ocupado para los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

La CBP culpó a “contrabandistas que venden desinformación para aprovecharse de personas vulnerables” por la llegada de cientos de personas a diario a los alrededores de Lukeville.

No estaba claro hasta cuándo se cerraría el paso fronterizo.

Aunque remoto, el paso fronterizo de Lukeville es el que se utiliza habitualmente para viajar a Puerto Peñasco. Este es un centro turístico en el estado mexicano de Sonora, en el Mar de Cortés.

Los estadounidenses también cruzan por ahí para visitar la comunidad fronteriza de Sonoyta, en México. Para comer, ir de compras o recibir atención médica y dental más barata.

Algunos niños mexicanos cruzan diariamente la frontera en autobús hacia el norte para ir a la escuela.

Los senadores de Arizona Mark Kelly y Kyrsten Sinema, junto con la gobernadora Katie Hobbs, criticaron el plan de cerrar el cruce y exigieron mejores soluciones al gobierno del presidente Joe Biden.

“Este es un resultado inaceptable que desestabiliza aún más nuestra frontera, pone en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y daña nuestra economía al interrumpir el comercio y el turismo”, dijeron en una declaración conjunta.

