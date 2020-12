Jared Polis, gobernador del estado de Colorado, en Estados Unidos, confirmó este martes que una persona arrojó positivo a la nueva variante del COVID-19 que había sido reportada en Gran Bretaña, Sudáfrica y Canadá en las últimas semanas, reportó albertonews

Por Redacción Miami Diario

Se trataría del primer caso en Estados Unidos de esta variante que parece propagarse con mayor facilidad.

En un comunicado. Polis indicó que “hoy descubrimos el primer caso de Colorado de la variante B.1.1.7 de COVID-19, la misma variante descubierta en el Reino Unido. La salud y seguridad de los habitantes de Colorado es nuestra principal prioridad y monitorearemos este caso, así como todos los indicadores de COVID-19, muy de cerca”-

Según los datos provistos por las autoridades de salud de Colorado, el paciente es un hombre de unos 20 años sin historial de viaje. Al momento, se encuentra en aislamiento.

Se indicó que el joven no tiene contactos cercanos identificados al momento, pero las autoridades continúan con el rastreo para identificar potenciales contagios.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.

The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020