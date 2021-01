El Departamento de Estado de EEUU sancionó este viernes 1 de enero del 2021 al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), el cual se incorpora a la Lista Restringida de Cuba”, reportó radiotelevisionmarti

Según lo publicado en la página digital del Departamento de Estado en la mañana del viernes, el Banco Financiero Internacional “es un banco comercial cubano controlado por el ejército que se beneficia directamente de las transacciones financieras a expensas del pueblo cubano”.

La nota agrega que las fuerzas armadas en Cuba se benefician con el uso del BFI “en materia de divisas para dar a los militares y a las empresas estatales acceso preferencial, asegurar tipos de cambio ventajosos y financiar proyectos controlados por el gobierno que enriquecen al régimen”.

Las autoridades estadounidenses sostienen que “las ganancias obtenidas de estas operaciones benefician de manera desproporcionada a los militares cubanos en lugar de a los empresarios cubanos independientes, lo que fomenta la represión del pueblo cubano y financia la injerencia de Cuba en Venezuela”. Para el Departamento de Estado la adición del BFI en la Lista de restricciones “promueve el objetivo de la Administración de impedir que los militares cubanos controlen y se beneficien de las transacciones financieras que, en cambio, deberían beneficiar al pueblo cubano”.

La entidad diplomática estadounidense recuerda además en su parte de prensa que “el Presidente Trump ha dejado claro que está al lado del pueblo cubano en su larga lucha por la libertad y contra el régimen comunista de La Habana”.

El Banco Financiero Internacional fue creado en octubre de 1984, con sede en Miramar, La Habana; y tiene como objetivos operacionales el recibir y dar depósitos en efectivos, emitir certificados de plazo fijo, prestamos, hacer transferencias, compraventa en moneda libremente convertible, metales preciosos, administrar depósitos, dar cartas de créditos, etc. Tiene 31 sucursales en toda la isla y oficinas en el extranjero.

En enero del 2016 GAESA pasó a controlar el BFI.Durante 14 años, desde julio de 1989 al 2003 fue presidente fue Eduardo Bencomo quien mantenía control sobre la Corporacion Cimenx (también absorbida por GAESA) hasta septiembre del 2010, un poco más de 21 años.

A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, señaló que ya hace 62 años, los Castros construyeron su legado de opresión y destrucción económica. Por ello, agrega el diplomático estadounidense que las sanciones de hoy “apuntan al aparato militar-represivo. Le niegan recursos al régimen mientras apoyan a la sociedad civil y a los empresarios independientes de Cuba”.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Cale Brown, indicó que el Banco Financiero Internacional de Cuba enriquecía al régimen a expensas del pueblo cubano, y financian la opresión e interferencia del régimen en Venezuela y el pueblo cubano merece vivir en libertad y dignidad.

Cuba's military-controlled bank BFI uses its revenues to fund regime oppression. @StateDept is putting BFI on the Cuba Restricted List, which will reduce the regime's capacity to repress its own people. Banks should benefit the public, not fund abuses. https://t.co/jb8gRH2SCx

