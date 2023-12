Ejército de Estados Unidos impulsa transformación de playas en Broward

¿Te ha pasado que cuando visitas una playa que frecuentabas en el pasado te das cuenta de que está muy cambiada y no precisamente para bien? Miles de millas de costas en el mundo padecen las inclemencias del cambio climático y la intervención humana. Aunque algunas autoridades toman cartas en el asunto, muchas áreas se van quedando en el olvido.

Para que las playas no sufran los efectos de la erosión, es necesario hacer intervenciones como la que se está efectuando en Broward. Gracias a la gestión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, aproximadamente 8 millas (12 km) de costas floridanas están renovando su imagen.

Desde el pasado 1 de noviembre, iniciaron las labores de este ambicioso proyecto que pretende restaurar la costa desde Hallandale Beach hasta Dania Beach. El objetivo no es solo estético, pues los ecosistemas marinos también se verán beneficiados con esta transformación. Por ejemplo, las tortugas marinas durante esta época salen a poner sus huevos.

Estos trabajos comprenden el traslado de más de 840 mil yardas cúbicas de arena (640 mil metros cúbicos), que se extraen de canteras ubicadas en el interior de Florida. Luego, los ingenieros la depositan en diversas zonas maltratadas por el paso de tormentas y huracanes.

The Jacksonville Corps team has placed some 36,000 tons of sand to date on the Broward Co shoreline as they move north along Hallandale Beach; see this week’s progress map for details. Please exercise caution in and near the active work zones to ensure public safety. pic.twitter.com/gAFzdvEXK5

— USACE Jax District (@JaxStrong) November 29, 2023