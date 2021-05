Llama la atencion que los tiburones tienen un sentido de ubicación muy preciso, y en los últimos días se conoció que cuentan con un llamado “GPS natural”.

Pues, estas especies marítimas utilizan el campo magnético de la Tierra para viajar por los océanos del mundo, descubrieron científicos.

Según especifica la nota reseñada en La Hora, experimentos en laboratorios marinos confirmaron algo que los investigadores ya especulaban y que se ha observado también en otros animales marinos como las tortugas.

Forget Google Maps — sharks can read the Earth's magnetic field like a GPS navigator to find their way, a study in Current Biology showed 🦈 https://t.co/eNBSYEnidr

— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2021