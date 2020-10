Hace días, un artículo del New York Times informó que el presidente Donald Trump “trasplantó la búsqueda de favores en Washington a los hoteles y complejos turísticos de su familia, y ganó millones como guardián de su propia administración”. El artículo, que cita los registros fiscales del presidente, informa que de los cientos de personas y entidades que buscan el favor, “60 clientes con intereses en juego antes de la administración Trump le trajeron a su empresa familiar casi $12 millones durante los primeros dos años de su presidencia”.

Como respuesta ha salido al paso el vicepresidente ejecutivo de la organización Trump e hijo del presidente de la nación, Eric Trump, para desmentir lo publicado y muy por el contrario decir que su familia ha perdido una fortuna desde que sus padre se postuló para presidente.

“Hemos perdido una fortuna. Mi padre perdió una fortuna al postularse para presidente. No le importa”, dijo Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, en el programa “This Week” de ABC. “Quería hacer lo correcto. Lo último que puedo decirles que Donald Trump necesita en el mundo es este trabajo”.

El hijo del presidente argumentó el domingo que los grupos representan una pequeña proporción de su negocio y que su padre no se ha beneficiado monetariamente.

NEW: “My father has lost a fortune,” Eric Trump tells @jonkarl when pressed on a NYT report that Pres. Trump turned “his own hotels and resorts into the Beltway’s new back rooms, where public and private business mix and special interests reign.” https://t.co/fsCP2um0H5 pic.twitter.com/MtZLiszs2K

Presionado por el corresponsal jefe de ABC News en la Casa Blanca, Jonathan Karl, sobre la deuda del presidente, que según el Times era de más de 400 millones de dólares, Eric Trump la caracterizó como algo común para alguien con su nivel de riqueza en la industria de bienes raíces. También afirmó engañosamente que todos los prestamistas del presidente son conocidos públicamente.

“Está en sus divulgaciones financieras”, dijo Eric Trump, refiriéndose a los informes anuales que el presidente debe emitir según las regulaciones federales de ética que no enumeran a todos sus acreedores.

El presidente Trump no ha publicado voluntariamente sus declaraciones de impuestos, como lo han hecho otros ex comandantes en jefe y candidatos al cargo.

“Si eres dueño de edificios, si eres dueño de bienes raíces, tienes algo de deuda. Eso es lo que hacen los desarrolladores, eso es lo que hacen los dueños de negocios, tienen algo de deuda”, continuó. “Tenemos una compañía fenomenal, pero no hay nada nuevo en eso, y por cierto, es la misma deuda por la que fue elegido”.

.@jonkarl: “Don’t the American people have a right to know who (the president) is indebted to?”

“That's what developers do, that’s what business owners do, they carry some debt, “Eric Trump says but President Trump still won’t release his tax returns. https://t.co/fsCP2um0H5 pic.twitter.com/x3u8GcDpKy

— This Week (@ThisWeekABC) October 11, 2020