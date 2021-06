El rechazo y las condiciones adversas han llevado a las personas de la comunidad LGBTQ +, a vivir una situación precaria.

Según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de UCLA, el 22% de las personas homosexuales viven en la pobreza extrema en Estados Unidos.

Según otra encuesta del Instituto Williams, más de dos tercios de los adolescentes encuestados experimentan rechazo familiar después de salir del armario y 1 de cada 4 se ve obligado a abandonar sus hogares.

Esto se agudizó en el 2020, con la pandemia del Covid-19, que obligó el cierre de tantos espacios de refugios seguros para los miembros de la comunidad LGBTQ+.

A pesar de la precaria situación que vivieron en el 2020, quienes pertenecen la comunidad LGBTQ+ tuvieron una ayuda para sobreponerse ante la adversidad.

Los miembros de la organización trabajaron en un caso histórico de la Corte Suprema extendiera la interpretación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir también a los estadounidenses transgénero (antes de esto, las leyes diferían según el estado y si el empleador era público o privado).

La Campaña de Derechos Humanos ha identificado al menos 117 proyectos de ley dirigidos a personas transgénero presentados en las legislaturas estatales solo en nuestra sesión legislativa actual, la mayor cantidad, con mucho, de cualquier año desde que el grupo de defensa LGBTQ + comenzó a rastrearlos.

Happy Pride, family!

For @USATODAY, I wrote about the ludicrous concept of “straight pride.” https://t.co/qs7RNTsH4M

— Chris Hanna (@Chris_Hanna) June 27, 2021