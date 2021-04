Ghislaine Maxwell, quien salió a la palestra pública por el caso del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, recibió su vacuna contra el Covid-19.

Así lo informó la fiscal estadounidense Audrey Strauss, en una carta que envió al Tribunal Federal de Manhattan.

“Como se señaló anteriormente, el acusado recibió una vacuna COVID-19 y ahora está completamente vacunado”, indicó la carta de la fiscalía.

La socilialité británica de 59 años de edad se ha quejado que ha tenido problemas de salud, desde que fue recluida en el Metropolitan Detention Center.

Pero la fiscalía indicó que se practicó algunos exámenes médicos y se mostraba que estaba en perfecto estado de salud.

“El personal del MDC no ha observado que el acusado experimente una pérdida de cabello notable. Como se señaló anteriormente”.

