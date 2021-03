Por primera vez, fiscales federales de Manhattan, en Nueva York, presentaron este lunes cargos de tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, la socia y pareja de Jeffrey Epstein. Aseguran que la mujer durante años le pagó a una niña de 14 años para que realizara “actos sexuales” con el fallecido financista.

Según reportó The New York Times, el documento asegura que la conducta tuvo lugar en reiteradas ocasiones entre 2001 y 2004 en la casa de Palm Beach, en Florida. En ese entonces, la niña debió darle masajes a Epstein estando desnuda para luego realizar los mencionados “actos sexuales”.

Luego de cada ocasión le habría dado cientos de dólares y lencería como forma de pago. También la habría alentado a reclutar a otras menores para que le dieran “masajes sexuales” a Epstein. Reseñó Infobae.

Las revelaciones forman parte de una expansión de las acusaciones contra Ghislaine Maxwell, siendo esta la primera vez que incluyen cargos de tráfico sexual de menores. Previamente los delitos achacados a ella eran el de reclutar menores y luego abusar sexualmente de ellas.

#GhislaineMaxwell was charged with the sex trafficking of a minor for her role in allegedly recruiting, grooming and paying a 14-year-old girl to engage in sexual acts with #JeffreyEpstein. https://t.co/l0OKLBPvIX

— TheWrap (@TheWrap) March 29, 2021