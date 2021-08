La Guardia Costera de Estados Unidos (EE. UU.) descargó este jueves más de mil millones de dólares en drogas en Port Everglades.

Los oficiales anunciaron que la tripulación del Cutter James descargó aproximadamente 59,700 libras de cocaína y cerca de 1,430 libras de marihuana.

Las autoridades dijeron que las drogas tienen un valor de más de $ 1.4 mil millones y que el transporte es la descarga más grande en la historia del barco.

“Esta es la descarga de drogas ilícitas más grande en la historia de la Guardia Costera. Es histórico”, dijo el vicealmirante Steven Poulin, comandante del Área Atlántica.

Las autoridades señalaron que la carga fue interceptada con la ayuda de múltiples unidades de la Guardia Costera, activos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y socios canadienses.

Rain won't stop us! @USCG Legare crew offloads nearly 5,000 lbs of interdicted drugs in #Miami. These interdictions were great coordination efforts with @Southcom and @jiatfs to stop illegal drug smuggling ventures in the #CaribbeanSea. Details here: https://t.co/BczISHBae6 pic.twitter.com/peyJd2mATE

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 5, 2020