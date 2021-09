En esta ocasión te presentamos una imagen en la que tienes que hallar todos los errores que hay porque, a simple vista, encontrarás varios problemas identificables.

A todo esto, hay un truco para que puedas estar atento, reportó Depor.

Los retos virales se mantienen como el contenido más compartido entre los usuarios de Facebook y más redes sociales.

Y es que este tipo de acertijos visuales nos proponen distintos desafíos, desde visuales hasta cognitivos que suelen llamar la atención de muchos internautas en toda la red.

Solo tendrás 15 segundos para superar este difícil reto viral. Son 21 errores, algunos muy claros y otros difíciles de visualizar, pero tendrás que utilizar al máximo tu agudeza visual para tener éxito en el reto viral de hoy.

El acertijo visual del momento es muy complejo, ya que muchos usuarios se han confundido al intentar encontrar todos los errores. Lo único que tienes que hacer es prestar atención a los detalles, y así podrás dar con todos los objetivos en este reto viral.

Imagen completa

Solución del reto viral

¿Lograste hallar los errores? Te damos pistas: revisa debajo del lavadero, observa el reloj y también el calendario.

Así, continúa observan cada espacio de la imagen. ¿Notaste los errores? Si aún no logras encontrar la solución de este acertijo visual, aquí te mostramos la ubicación exacta de cada uno de los 21 errores que hay en la imagen.

El reloj está al revés

En una ventana es de día, y en otra de noche

No se muestra ningún año en el calendario

La semana del calendario comienza el lunes

Junio no tiene 31 días

El fregadero y la despensa se encuentran en la sala de estar

Hay libros guardados en la despensa

Los productos químicos están guardados junto a las bebidas

Las escobas están guardadas en el refrigerador

El refrigerador tiene una llave

No hay manijas para abrir todas las puertas del armario

Le faltan ruedas al sillón

Una pierna del pantalón del hombre está doblada y la otra no

El muchacho lleva zapatos impares

Las mangas de la mujer son diferentes

La puerta de la despensa está hacia adentro

La mujer lleva zapatillas para hacer las tareas del hogar

Además lleva medias, otra prenda inapropiada para estas tareas

Lo que lleva en las manos la mujer, es un pulidor de pisos, y lo está pasando sobre la alfombra

La pulidora es eléctrica, pero no está conectada a la corriente

Las zanahorias crecen de un arbusto

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.