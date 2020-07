Herman Cain, ex candidato presidencial republicano y ex CEO de una importante cadena de pizzerías que se convirtió en un ferviente defensor del presidente Donald Trump, murió a los 74 años por complicaciones del coronavirus.

“Nunca estás listo para el tipo de noticias con las que estamos lidiando esta mañana. Pero no tenemos más remedio que buscar y encontrar la fortaleza y la comodidad de Dios para lidiar con eso “, señaló el mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter y el sitio web oficial de Cain.

You're never ready for the kind of news we are grappling with this morning. But we have no choice but to seek and find God's strength and comfort to deal… #HermanCain https://t.co/BtOgoLVqKz

En un tweet de condolencia el jueves, Trump describió a Caín como “una poderosa voz de libertad y todo lo que es bueno (…) Herman tuvo una carrera increíble y fue adorado por todos los que lo conocieron, especialmente yo (…) Era un hombre muy especial, un patriota estadounidense y un gran amigo”, escribió el presidente.

My friend Herman Cain, a Powerful Voice of Freedom and all that is good, passed away this morning. Herman had an incredible career and was adored by everyone that ever met him, especially me. He was a very special man, an American Patriot, and great friend. I just got off…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020