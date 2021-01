En una tradicional ceremonia conocida como El Empuje, el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, y el Departamento de Bomberos de la municipalidad presentaron el nuevo camión de extinción de incendios, reportó miamimundo

La actividad tuvo lugar este jueves 21 de enero en la estación de bomberos # 8, ubicada en 5405 W 18th Ave. El evento contó con la participación del portavoz del cuerpo David Rodríguez.

“Es motivo de celebración poder traer un equipo nuevo, ya sea para los bomberos o la policía, sostuvo el alcalde de Hialeah, quien añadió, “lo más importante para nosotros es la garantizar la seguridad de la ciudad, que depende de estos dos cuerpos”.

The new fire engine 🚒 8 is eco- friendly, has a 750 gallon water tank capacity, and is equipped with the latest battery technology. It will help better serve the residents of the community. #hialeahfiredepartment #servingthecommunitysince1925 #fireengine #hialeahfirerescue pic.twitter.com/yx7pMxVya0

— City of Hialeah Fire Department (@HialeahFD) January 21, 2021