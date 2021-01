Pronto se cumplirá un año de la muerte de la superestrella del baloncesto, Kobe Bryant y de su hija Gianna.

El hecho ocurrió cuando el exjugador de Los Ángeles Lakers se trasladaba con su hija Gianna y varios amigos a un juego de baloncesto y su helicóptero se desplomó.

La desaparición física de Bryant dejó un vacío en su familia, sobre todo en Natalia, quien recientemente decidió hablar sobre cómo ha sido su proceso de recuperación tras la pérdida de su padre.

“Creí que no te iba a contestar, pero pensé que sería importante compartirlo por si acaso alguien aquí está lidiando con sus propios problemas”, dijo Natalia.

Natalia, quien ahora debe consolar a su mamá Vanessa y a sus hermanos Bianca y Capri dijo que proceso de sanación ha sido lento y que será difícil de superar la perdida.

