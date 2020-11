Con la apertura de los colegios electorales en la costa este, Estados Unidos ha dado el pistoletazo de salida a las elecciones que decidirán la continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca o su relevo por parte del demócrata Joe Biden.

En ese contexto, Hillary Clinton pide a los estadounidenses que salgan a votar, reportó Alberto News.

«Tu voto puede marcar la diferencia», señala Clinton, que en 2016 perdió por un escaso margen de votos en algunos Estados, lo que le costó las elecciones frente al hoy presidente y candidato a la reelección, Donald Trump.

The vote you help turn out today could be the vote that makes the difference.

Please share these resources with friends and family, and point them to https://t.co/tTgeqxNqYm to find their polling place. pic.twitter.com/pCB9ateH38

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 3, 2020