El ambiente del DRV PNK Stadium se ha convertido en una verdadera fiesta gracias a la hinchada del Inter Miami, que aunque no ha conseguido los resultados esperados ha resaltado por su alegría en las gradas. Sus canciones en español se viralizan por todo el mundo al punto que otras bandas de Estados Unidos comenzaron a copiarlos.

El diario argentino Olé habló con uno de los representantes de la hinchada del Inter Miami, y contó cómo es ser fanático de un equipo con menos de cuatro años y la historia de los latinos que copiaron la pasión de las barras sudamericanas pero sin la violencia ni el crimen.

Una de las cosas más interesantes es que la Vice-City, la hinchada del Inter de Miami se creó antes que el equipo.

Sebastián Moraga contó que: “Hace seis años me vine a Miami y había un grupo de argentinos, cubanos, colombianos, eran como 10. Ellos ya sabían que Miami iba a ser la sede del equipo de Beckham. Me junté con ellos y ahí nació el Vice City, un grupo de amigos que seguían la cultura de Latinoamérica. Se juntan a ver partidos, algunos eran parte de las hinchadas de los equipos de sus países. De Colo Colo, de Boca, de San Lorenzo. Nunca fue forzado. Muchos viven acá hace muchos años y salieron jóvenes de sus países, pero iban al estadio”.

Oficialmente el club tiene tres barras. Hay otros más chiquitos que no son oficiales. “La diferencia es que el club nos invita, por ejemplo, a la presentación de la nueva camiseta. Ahí pudimos entrar al estadio, conocer a los jugadores, patear unos tiros al arco. Tenemos prioridad para comprar entradas cuando vamos de visitante, pero nadie nos regala nada. Las compramos nosotros. Hay abonados, pero nos reconocen porque estamos antes de que el club se fundara”, contó.

Del mismo modo, dijo que promueven la no violencia: “Nosotros tratamos de instalar cero violencia, cero destrucción. Es todo color. Obviamente con alcohol se arman algunas veces pero la cortamos para que no siga. Tratamos de generar rivalidad con otros equipos pero siempre cero violencia. Al final, esto es para los niños. No hay crimen organizado. Lo más que se ha visto son peleas chicas entre dos personas”.